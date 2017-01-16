韓國瑜：政治像高麗菜 要用大眾語言

台北農產公司總經理韓國瑜請辭參選國民黨主席，他今天表示，政治人物跟民眾越來越脫節，是因為不懂三教九流庶民語言；政治就像高麗菜一樣，要使用可被理解的大眾語言。

韓國瑜今天中午接受網路媒體專訪時表示，政治人物為何會跟民眾越來越脫節，是因為高級領導人用的是「書本知識」，卻不知道三教九流、販夫走卒等庶民語言。

「政治就像高麗菜一樣，要使用可以被理解的大眾語言」，他說，社會中的360行業別，有350行跟政治沒有關，所以推行重大政策要明確、要淺顯，更要「化繁為簡」，包括近期的一例一休、九二共識都一樣。

韓國瑜說，他將台灣的生死存亡濃縮成20個字，就是「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」，對於台灣的外交困境，他認為「沒有調皮搗蛋的本事，只能凡事小心翼翼」。

主持人詢問，參選國民黨主席，是不是想藉參選來替下屆立委選舉鋪路？韓國瑜先是與主持人對看，表示「你看我的眼神是不是真心的？」也強調，「開弓沒有回頭箭，所以他是認真的」。1060116

(中央社)