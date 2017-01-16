是否逮捕三星少主 傳韓法院18日決定
南韓檢察官今天向法院申請逮捕令，以賄賂為由逮捕南韓財團三星（Samsung）繼承人李在鎔，法院18日可望批准逮捕與否，三星目前尚未就此事發表評論。
法新社報導，如果法院批准申請，李在鎔將成為這起以總統朴槿惠閨蜜崔順實為核心的醜聞，第1位遭到逮捕的三星高層。
調查本案的檢察官聲明指出，他們向首爾法院申請簽發李在鎔的逮捕令。李在鎔為三星集團會長李健熙之子。
路透社報導，首爾中央地方法院官員表示，法院召開聽審決定批准申請與否的時間尚未確定，但很可能是18日。
三星方面則尚未有任何評論。
崔順實遭控利用她與朴槿惠的關係，強迫南韓當地幾大企業「捐款」近7000萬美元給可疑的非營利基金會，而崔順實把這些基金會當作私人提款機使用。
三星這些基金會的單一最大金主，且還另外支付數百萬歐元給崔順實，據稱是用來資助崔順實女兒在德國的馬術訓練費用。
現年48歲的李在鎔為三星電子副會長，他遭控為了獲取政治利益，批准支付崔順實如此龐大的款項。（譯者：中央社許湘欣）1060116
(中央社)
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