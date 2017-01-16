漢和：共軍先進裝備2030發揮作戰力
據分析，儘管大陸軍方近幾年快速更新裝備，但這些裝備要到了2030年才能發揮戰鬥力，屆時解放軍的戰鬥力才會進入高峰。
漢和防務月刊總編輯平可夫在最新一期月刊撰文指出，近年來，大陸軍隊裝備的更新以前所未有的速度展開，尤其是海空軍、戰略導彈部隊。
文章指出，大陸新一代的軍事裝備於2010至2016年期間頻繁出現，比如空軍匿蹤戰機J-20（殲-20）、J-10B（殲-10B）、H-6K（轟-6K）、KJ-500（空警-500），以及新一代戰略轟炸機的研製等。
海軍有航空母艦、艦載機、055A（大型驅逐艦）、052D（驅逐艦）、094（核潛艇）、093G（核潛艇），以及預研的新一代核潛艇。
火箭軍方面則有DF-41（東風-41）戰略飛彈、陸軍的新一代主戰坦克、Z-10、Z-19直升機、各種無人機、綜合數據鏈系統等。
文章表示，近年來，大陸軍方幾乎每日都用新裝備出現。
但文章指出，綜合大陸軍隊的訓練、指揮體系的分析，上述兵器要真正形成作戰能力，尤其是遠洋進出、一體化協同、聯合作戰能力，需要相當漫長的時間。
文章估計，大概在2030年左右，這些裝備的技術性能、運用發揮，才能被大陸軍隊基本掌握。
換句話說，到了2030年，上述裝備才會真正發揮作戰能力，令大陸軍隊的戰鬥力進入近30年來的頂峰。
文章表示，一支軍隊戰鬥力的強弱，不完全看它有多少先進武器，訓練、指揮、教育也是決定性因素。
就大陸軍隊而言，文章舉例表示，J-20尚未大批量服役，到換裝新式發動機成為真正的第五代戰機並有效運用，需要更多時間。
此外，大陸航空母艦的訓練只處於初期階段，尚未形成單一航空母艦的作戰能力，更談不上航母艦隊之間的聯合作戰能力。1060116
(中央社)
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