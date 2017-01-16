年節採購人潮多 北市警連逮扒手

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春節將至，民眾紛紛前往年貨大街等地採買，台北市有扒手趁人多時，竊取民眾財物，警方加強巡邏，目前已逮到2名慣竊。

台北市刑警大隊為確保民眾好過年，針對年貨大街、百貨公司及各種展覽等人潮聚集處，規劃檢扒大行動，包括迪化年貨大街、濱江年貨大街、世貿商圈、捷運站、台北車站、士林夜市、華西街夜市、饒河街夜市、通化街夜市及傳統市場等犯罪熱點，編排兩人一組專案人員巡邏。

警方昨天下午4時在台北世貿年貨大展現場發現王姓竊盜通緝犯，正在徒手行竊民眾皮夾，當場人贓俱獲，取出被害人身分證、信用卡、現金等證物；另外，13日早上10時也在萬華區發現有竊盜前科的謝女，一路跟監至新北市溪州市場，見謝嫌在人潮擁擠市場賣魚攤位前，行竊買魚婦女皮包內財物，立即上前逮捕。

警方表示，這2名遭竊被害人渾然不覺，顯見嫌犯手法十分純熟，警方會持續加強巡邏，也盼民眾在採購年貨之餘，注意身上財物，別成為有心人士下手對象。1060116

(中央社)