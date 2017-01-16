春節腳步接近 柯文哲新竹慰問役男
農曆春節即將來臨，台北市長柯文哲今天雖無公開行程，但上午率領兵役局局長傅永茂等局處首長與台北市軍人服務站共同組成慰問團，回到故鄉新竹，慰勞湖口地面作戰及後勤部隊與訓練單位全體官士兵，除代表市府團隊及役男家屬，關懷探視北市籍役男服役生活及訓練情形外，更向部隊幹部長期照顧役男表達感謝及賀節之意。
兵役局表示，慰問團先聽取簡報後接續體驗國軍訓練，柯文哲親自參與戰場抗壓模擬，體驗官兵在敵情不明、彈藥有限的情況下，如何克服戰場恐懼心理，進而強化自身心理抗壓性，難得的勞軍經驗，讓慰問團對國軍訓練的現代化與科技化，留下深刻的印象。
中午柯與役男餐敘話家常，關心役男在部隊裡的生活與訓練情形，現場互動熱烈，氣氛融洽，他還主動分享當兵期間曾參加2次師對抗的經驗，鼓勵役男勇於挑戰部隊訓練，珍惜服役時光，相信對退伍後的職場生涯有正面幫助，更可為邁入社會做好準備。
國軍部隊平日須戮力戰訓工作，春節期間國軍仍需輪值戰備，無法返鄉過節，為保家衛國盡一己之力，柯文哲除表達謝意，也致贈慰勞金，同時還不忘提醒今年8月台北將辦理2017台北世界大學運動會，期盼大家共襄盛舉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。