春節腳步接近 柯文哲新竹慰問役男

柯文哲新竹慰問役男。(台北市兵役局提供)

農曆春節即將來臨，台北市長柯文哲今天雖無公開行程，但上午率領兵役局局長傅永茂等局處首長與台北市軍人服務站共同組成慰問團，回到故鄉新竹，慰勞湖口地面作戰及後勤部隊與訓練單位全體官士兵，除代表市府團隊及役男家屬，關懷探視北市籍役男服役生活及訓練情形外，更向部隊幹部長期照顧役男表達感謝及賀節之意。

兵役局表示，慰問團先聽取簡報後接續體驗國軍訓練，柯文哲親自參與戰場抗壓模擬，體驗官兵在敵情不明、彈藥有限的情況下，如何克服戰場恐懼心理，進而強化自身心理抗壓性，難得的勞軍經驗，讓慰問團對國軍訓練的現代化與科技化，留下深刻的印象。

中午柯與役男餐敘話家常，關心役男在部隊裡的生活與訓練情形，現場互動熱烈，氣氛融洽，他還主動分享當兵期間曾參加2次師對抗的經驗，鼓勵役男勇於挑戰部隊訓練，珍惜服役時光，相信對退伍後的職場生涯有正面幫助，更可為邁入社會做好準備。

國軍部隊平日須戮力戰訓工作，春節期間國軍仍需輪值戰備，無法返鄉過節，為保家衛國盡一己之力，柯文哲除表達謝意，也致贈慰勞金，同時還不忘提醒今年8月台北將辦理2017台北世界大學運動會，期盼大家共襄盛舉。

(中時)