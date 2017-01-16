日本、印尼領袖會談 推動海上安全合作

共同社16日報導，當地時間15日下午，日本首相安倍晉三與印尼總統佐科威舉行會談，雙方就中國在南海的活動，兩國合作加強海洋安全領域的合作達成一致。為了亞太地區的和平與穩定，雙方確認將力爭與美國候任總統川普保持密切溝通。安倍還表示將加強對印尼的鐵路等基建援助，提供總額約739億日元的日元貸款。

在會談後的聯合記者會上，安倍就南海問題強調，海洋領域的合作是最優先事項，將推動離島開發與海上安全合作。兩國領袖有意動員美國繼續實行參與亞洲事務的政策。佐科威在會談上表示，歐美保護主義有抬頭跡象，有必要維持自由開放的經濟。日本政府15日晚公布了有關彙總會談內容的強化戰略夥伴關係的聯合聲明。

中國漁船多次在南海南端的印尼納土納群島近海展開違法作業，這令印方很傷腦筋。安倍提議對納土納群島等離島開發提供援助。兩國領袖還圍繞年內在雅加達召開外長防長（2+2）會議、法治及和平解決爭端的重要性進行了確認。

考慮到明年將迎來兩國建交60週年，雙方還繞圍促進經濟領域等的廣泛合作達成了一致。安倍還敦促早日締結防衛裝備及技術轉移協定。

關於基建方面，安倍表示，希望利用日本的技術與知識支援雅加達至東部泗水的高鐵建設（全長約750公里）。由於中方在爪哇島高鐵項目競標中勝出，日本此舉意在捲土重來。安倍還表示願意援建爪哇島北岸的新港。

安倍目前正在對東南亞等4國進行訪問，15日下午搭乘政府專機從澳洲飛抵此行的第三站印尼。

(旺報)