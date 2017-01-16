哈利星女友難當王妃 爆查爾斯夫婦拒讓「平民」再汙染血統

哈利王子和女星梅根馬克爾愛得認真，然卻爆出查爾斯夫婦不樂見，卡蜜拉更反對讓另一個「平民」來汙染皇室血統。(達志影像)

英國皇室VIP單身漢哈利王子，去年底認了與大他三歲、曾有過一段婚姻的美國女星梅根馬克爾戀愛ing，等同從此以後將無罣礙大談姊弟戀，且不只一次傳出哈利與梅根是「來真的」，近來男方也積極帶星女友跟皇室家人見面，然也傳出，梅根要晉級王妃不容易，因為男友的父母抱持反對意見。

據《太陽報》報導，哈利已經迫不及待帶著女友跟家人見面，哥哥威廉2個月前已先見過梅根，凱特王妃則是上周二特地帶著女兒夏綠蒂從諾福克(Norfolk)趕回倫敦，哈利當天在肯辛頓宮介紹女友給嫂子認識，梅根表示好喜歡小公主，也跟王妃相談甚歡，消息人士指出，凱特很重視這次會面，因為她知道這對哈利來說很重要，加上哈利王子很小的時候就失去了母親，身為長嫂的她認為自己得扛起責任，扮演好姊姊和母親的角色。

而即便梅根馬克爾離過婚、兄長有持槍恐嚇前科等醜聞纏身，但哈利王子並不介意，事實上去年11月，哈利曾帶著女友跟爸爸查爾斯王子見面，但這此會見卻遭後母卡蜜拉破壞，消息人士透露，卡蜜拉反對哈利王子新戀情的原因，是不想再有另一個「平民」來汙染皇家血統，而查爾斯為安撫太座，很可能向著卡蜜拉，勸哈利王子分手了事。

(中時電子報)