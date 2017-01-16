郝吳柱落水救誰 韓國瑜：跳下去一起死

台北農產公司總經理韓國瑜今天接受專訪玩起「快問快答」，被問到前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌及國民黨主席洪秀柱等3人若落水要先救誰？他回答，「跳下去一起淹死」。

韓國瑜今天中午接受網路媒體專訪，主持人在節目尾聲與他玩起「快問快答」，其中被問到吳敦義、郝龍斌及洪秀柱等3人若不慎落水，要先救誰？韓則語出驚人，回答，「自己也跳下去一起淹死」。

主持人也問，用一句話來形容「郝吳柱」等3人，韓國瑜則說，吳敦義「經驗豐富」、郝龍斌「忠厚善良」，但談到洪秀柱，他則笑稱，「這陣子很關切洪秀柱的假髮，因為她上次脫髮讓他嚇一跳」。

韓國瑜也被問到，若要從立委段宜康、台北市議員梁文傑及王世堅中挑1人喝咖啡，要選誰？韓國瑜立刻選擇「王世堅」，他解釋，因為王還相對正派。

韓國瑜也說，他最喜歡別人說他「玉樹臨風、英俊瀟灑」，最討厭被說「陰險、狡詐」，最愛的青菜是甘藍菜，因為它是青菜之母，用途相當廣泛，就跟水果之母的西瓜一樣。

主持人最後要韓國瑜以3句話跟台北市長柯文哲告白，韓則認為，歷任台北市長最辛苦的就是柯文哲，所以他想對柯文哲說「素昧平生、見面交往、先有後婚、並肩作戰」。1060116

(中央社)