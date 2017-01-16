迷路車陷山區 警救援4人脫困

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李姓男子等4人駕車到高雄市六龜山區旅遊，對山區道路不熟迷路，且車子卡在斜坡動彈不得，加上山區多霧、視線不佳，緊急向高雄市警察局六龜分局求援，費了一番功夫協助脫困。

高雄市警察局六龜分局今天表示，4名年輕人慕名從高雄市區駕車至六龜區賞梅旅遊，但因對山區道路不熟迷路，車子又動彈不得，報警求援。

4名年輕人受困位置約海拔700公尺，當時山區多霧、視線不佳，寶來派出所所長黃文祺獲報立即率警員王泰嵐、許明溪趕往救援，再聯絡熟悉山區地形且裝有絞輪機的車主駕車前往協助脫困。

警方提醒民眾前往當地旅遊時，要特別注意沿路的告示牌及賞梅路線，千萬勿自行前往未開放的山區產業道路，以免迷路或深陷山區發生危險。1060116

(中央社)