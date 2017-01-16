軟銀強大的秘訣 地獄特訓菜單曝光
儘管軟銀去年無緣三連霸，但強悍的球隊戰力，可預期下個賽季，依然是日職的奪冠大熱門，為何他們能一直保有戰力？除了財力驚人，日媒報導指出，關鍵之一就是前總教練秋山幸二執教時所傳授，每年春訓前都會有球員帶頭實行的「傳統地獄級體能特訓」。
據《日刊體育》報導，過去曾是著名重炮手的秋山，2008年頂替王貞治接下總教練一職，成功讓前一年洋聯墊底的軟銀，重返季後賽。在他執教的6年間，軟銀三度奪得洋聯第一，並在2011、2014年獲得日本一，成功的關鍵之一，就是秋山傳授了其現役時所用的體能特訓法。
即使現在秋山卸任、改由工藤公康接手，每年仍有軟銀球員帶頭特訓，今年參加特訓的球員，包括軟銀主炮柳田悠歧、松田宣浩、野手黑瀨健太、歐力士野手宮崎祐樹、以及阪神的野手今成亮太，特訓菜單包括跑步、追逐跑、100公尺衝刺10次、200公尺上坡衝刺2次等，總計共10項。
初次參加的黑瀨，訓練完後疲憊的說，「感覺能揮更多次棒了，艱苦的跑步跟訓練內容，讓人感到驚訝。」至於已站穩先發、卻幾乎每年出席的松田則表示，熬過艱苦的訓練，等投入球隊訓練就會更好過。透過這樣的訓練，不僅能強化體能，更重要是讓選手的精神力，變得更為強悍。
(中時電子報)
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