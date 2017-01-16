農會改選查賄 南檢分10件他字案偵辦
全國農漁會人員、理事長選舉與總幹事遴聘工作正如火如荼地展開，外傳台南地區也有遷徙幽靈人口、買票等賄選情事，台南地檢署接獲不少檢舉情資後，上周特別召集警調等相關單位召開聯席查賄會議，已分10件他字案積極偵辦中。
台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘說，南檢檢察長張文政12日與檢肅黑金專組主任檢察官江孟芝，已經召集台南市調查處、台南市警局刑 警大隊、市府政風處等單位代表舉行賄選暴力查察會議，經匯整、統合各方檢舉情資後，指示警調單位負責先期偵查作業，檢肅黑金專組主任與7位專責檢察官負責督導，如有必要將加派其他組檢察官協助支援辦案。
陳建弘表示，農漁會法規定，一旦農漁會人員選舉涉及賄選，與公職人員選舉涉賄標準一樣，檢警調一定全力偵辦到底，絕不輕縱；南檢早於1個月之前已經啟動查賄機制，但至今還沒有開展收網行動。
據了解，農漁會改選將於2月19日進行農會會員代表選舉，3月1日至3日選舉理監事及上級農會代表，3月10日至14日選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。
(中時)
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