洪秀柱：失去人心比失去黨產還可怕

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國民黨主席洪秀柱今天在舊金山指出，國民黨挫敗主要是失去人心，這比失去了黨產還可怕，國民黨要團結、改革，即使黨產歸零，相信仍會再度贏得人民信心。

洪秀柱今天出席舊金山「團結救黨募款大會」時表示，大選後國民黨承認失敗，檢討反省後會愈戰愈勇，她感謝僑胞支持，有信心向前走。

團結救黨募款大會15日下午在福斯特市（Foster City）的皇冠（Crown Plaza）酒店舉行， 約400位僑胞參加。

國民黨海外部副主任鍾維君致歡迎詞表示，百年前國民黨在海外萌芽，舊金山是海外革命基地。國民黨目前面臨最大困境，但也將跟隨國父孫中山先生的腳步，從零開始，在僑胞的支持下重新創建，這就是洪秀柱這次來美的主要目標。

洪秀柱演講時表示，國民黨這次挫敗，主要是失去了人心，這比失去了黨產還可怕。所以即使黨產歸零，只要國民黨團結努力，檢討改革，相信可以再度贏得人民信心。

現場僑胞在演講結束後參與捐款活動，洪秀柱也為捐款金額超過1000美元的支持僑胞別上玫瑰花。

募款大會後洪秀柱今晚將出席舊金山南灣的籌款晚宴。明天離開舊金山，前往休士頓，芝加哥，及洛杉磯。1060116

(中央社)