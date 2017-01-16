菲國自認為貧窮家庭 1987年以來最少
菲律賓最新民意調查顯示，2016年約有44%的菲律賓家庭自認為貧窮，這是1987年以來最低比率。
根據民調機構「社會氣象站」今天公布的報告，去年4個季度，自認為貧窮的菲人家庭分別為：46%、45%、42%以及去年12月的44%，全年平均比率約為44%。
社會氣象站說，菲國自認為貧窮的家庭已經連續9個季度減少，2016年平均比率較2015年低了6個百分點，更是1987年以來的最低值。
1987年菲律賓有47%民眾自認為貧窮。
社會氣象站調查樣本為1200名成年人，誤差值正負3%.
杜特蒂在競選時坦承，他無法讓每個菲律賓人變得富有，但會努力讓大家過上「小康」的生活。他日前也表示，政府目前先聚焦掃毒、打擊犯罪與肅貪，社會秩序恢復後後將全力拚經濟。
就去年最後一季而言，自認貧窮家庭最多的是中部維薩亞斯（Visayas）地區，高達56%，最低是大馬尼拉地區的31%。
菲律賓統計署資料顯示，截至2015年上半年，有100萬戶家庭為貧戶，26.3%生活在赤貧線下。
馬拉坎南宮將自認貧窮菲國家庭的減少，歸功於民眾對杜特蒂的信心，總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）引用杜特蒂競選口號說，「改變來了」。1060116
(中央社)
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