沒毒變梅毒？葉金川遭控背信、侵占
血液基金會日前遭周刊指為不當黨產，知名媒體人黃越宏今則出面指控董事會拒絕汰換機器、試劑，導致檢測不準確，每年錯報廢血300萬CC以上，圖利廢血廠商，變相侵占基金會公款，向台北地檢署告發前董事長葉金川、監察人李悌元涉嫌背信、公務侵占罪嫌。
黃越宏指出，一名徐姓男子去年4月到台灣血液基金會台北捐血中心捐血，報告指他患有梅毒陽性，事後經馬偕、榮總檢驗才發現是梅毒陰性(未感染)，但捐血中心拒絕道歉，其梅毒陰性的捐血資料仍存在捐血中心的電腦系統中。
黃越宏說，日本、德國的檢驗設備偽陽性機率僅0.1%至0.3%，遠低於台灣血液基金會的1%，且捐血中心承辦人數年來多次提案汰換機器、試劑，均遭葉金川主持的董事會拒絕。
黃越宏推算，以台灣2015年計有1767萬7881人次捐血、每次至少2500CC，若有傳染病0.7%偽陽性，遭錯誤只為傳染病的捐血者，每年錯誤報廢血液達300萬CC以上，導致好血變廢血，基金會還得編列巨額款項處理費血，葉金川等人顯有違背職務。
黃越宏指出，300萬遭錯判為廢血的血液，基金會原可供醫院使用並收取固定費用，如今反而成為支出費用，指控葉金川等人圖利廢血廠商，變相侵占基金會公款，造成基金會損害。
(中時)
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