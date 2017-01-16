土地公廟七里香遭竊　落腳警局守護治安

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苗栗縣頭份市土地公廟旁的百年七里香遭宵小竊取，考量重回原處存活率不高，地方決定將老樹捐贈頭份警分局，市長徐定禎（右三）春安慰問時也一同關心移植情況。（黎薇攝）

苗栗縣頭份市上東興段土地公廟旁的百年七里香位處隱密山區，因樹木茂盛日前遭吳姓竊賊盯上，半夜砍伐七里香欲變賣，當地鄰長察覺有異報警，當場遭警方攔阻，地方人士考量七里香種回原處存活率不高，決定樹木捐贈頭份警分局，繼續守護頭份治安。

頭份派出所13日接獲頭份市上東興段有人竊樹報案，員警到達現場發現53歲吳姓男子正將百年七里香樹木裝上卡車欲載往他處，上前攔阻後當場將吳男及遭竊的七里香木帶回派出所。

吳男到案供稱，土地公廟旁的百年七里香位處隱密山區，樹木長得相當茂密，13日凌晨1點多趁四下無人注意，先將百年老樹鋸倒後將樹根包起來，打算近中午開卡車前往載運，原以為神不知鬼不覺，沒料到被前往拜拜的蘇姓鄰長發現報警。

地方上原本計畫將百年七里香領回重回原處，考量原地種植存活率不高，當地鄰長和地方民眾商議後，決定將陪伴土地公廟多年的七里香捐贈頭份警分局，讓七里香陪伴頭份地區的大土地公廟繼續守護地區治安。

頭份市長徐定禎上午到頭份分局慰訪員警執勤辛勞，也特別關心百年七里香移植情形，感謝員警犧牲假期堅守崗位，守護頭份地區治安。

(中時)