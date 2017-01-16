北富銀送2萬瓶限量「發財水」 年後供索取

圖為台北富邦銀行的限量春聯、紅包袋及發財水(北富銀提供)

金雞年即將到來，台北富邦銀行備有限量春聯、紅包袋以及發財水供客戶索取。

北富限表示，在農曆春節假期前，各分行備有限量春聯及迎春紅包袋供客戶索取。並於春節假期節結束的開工首日(2月2日)發送限量2萬瓶的「財神發財水」。

北富銀也指出，這批發財水不僅有討喜的富邦財神包裝，更特別的是，北富銀於年假期間將此批發財水存放於各分行金庫以吸收財氣，希望在金雞年一開春就與客戶分享財氣與喜氣，各分行數量有限，送完為止。

(工商)