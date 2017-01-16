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警局長扶助4學子 鐵漢寒冬傳柔情

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／苗栗報導
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警局長扶助4學子　鐵漢寒冬傳柔情
警察局長金浩明（右）慰問遭逢變故家庭，並自費扶助3弱勢家庭4名學子到大學畢業。（陳慶居攝）
警局長扶助4學子　鐵漢寒冬傳柔情
警察局長金浩明（左）慰問遭逢變故家庭，鼓勵他們堅強面對，一定可扭轉逆勢。（陳慶居攝）

弱勢家庭不乏勤奮向學的子弟，但少部分則因社會價值觀和行為偏差，如未及時導正可能成為社會一大隱憂，苗栗縣警察局長金浩明16日結合社會資源，慰訪苗栗市區3個遭逢變故的弱勢家庭，並自掏腰包認養3個家庭4名學子，扶助他們到大學畢業。

金浩明下午慰訪的3個家庭，住苗栗南勢里的葉家，男主人做板模工左手受傷無法工作，太太上月因氣喘病逝，自己要照顧包括3名身心障礙在內共5名子女外，還1個身心障礙的弟弟。1家7口生活仰賴社會救助，其中2名子女還在念書。

維祥里徐家8旬老夫婦的兒子已離婚，上月意外在後龍溪溺斃後，就讀國中的孫女只能跟著他們同住，隔代教養。老太太說，她以前也捐助公益，沒想到現在卻要被幫助，心情複雜。

住清華里的徐先生，兒子已離婚，不久前因心肌梗塞驟逝，無力負擔喪葬費，還留下1名尚在就學的孫女，祖孫相依為命、生活陷困境。

局長金浩明下午率公關科長郭守明與警友會副總幹事彭雲英等人，逐一慰問，致贈民生物資、扶助金和警友會常務理事洪錦和熱情贊助的3000元慰問金。

(中時)

關鍵字：家庭社會苗栗孫女
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