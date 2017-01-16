涉賄絡 南韓檢察官申請拘捕三星首腦李在鎔
南韓特別檢察官今天以三星集團的副主席李在鎔(Lee Jae-yong)涉及撼動全國的總統朴槿惠貪汙案為由，向法院申請逮捕他的命令，法院將在周二審理並決定是否要核發。
根據《華盛頓郵報》(Washington Post)，南韓偵查這件貪汙案的獨立委員會和國家檢察官，周一向法院申請李在鎔的拘捕令。法院預計將會在周二審理，決定是否要核發這份逮捕令。
南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)的閨蜜崔順實(Choi Soon-sil)因利用她和朴的交情，進行賄絡、要脅和濫權的不法行徑而遭起訴，朴槿惠也因此在12月在全國大會中遭到彈劾和停職。檢察官認為崔順實以自己經營的兩個基金會為由，向三星和樂天集團(Lotte)收受資金，但卻將這些資金挪用在自己的公司的經營上。
警方懷疑三星集團和崔順實(Choi Soon-sil)旗下的諮詢公司，曾達成了一項1,800萬美元的合約，但事實上這個合約只是該集團，提供資金讓崔的女兒接受馬術訓練的幌子。
在上個月的全國大會中，李在鎔否認涉及任何賄絡的不法行事，但他承認三星集團曾經花90萬美元買一隻馬，送給崔順實的女兒。上週檢察官召見李在鎔，並進行了22個小時、馬拉松式的訊問。
李在鎔自從三年前其父李健熙(Lee Kun-hee)因心臟病發、陷入昏迷後，就接管了三星集團，成為該集團實際掌控者。三星集團李在鎔的祖父李秉喆(Lee Byung-chul)在二次大戰前創立的，在朴槿惠的父親朴正熙(Park Chung-hee)的支持下，將三星集團擴展成一個包括手機、壽險和醫療服務等的大型企業。現在三星已成為南韓最大的商業集團，其資產相當於該國GDP的5分之1。
(中時電子報)
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