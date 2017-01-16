新婚賀詞出現敬輓 王定宇:失禮抱歉

民主進步黨立委王定宇致贈朋友新婚賀詞署名下方出現「敬輓」兩字，他今天表示失禮與抱歉，並強調牽涉新人隱私，轉傳或媒體報導，不要露出新人名字。

網路名人林雅強在臉書分享照片，王定宇祝賀一對新人結婚，賀詞是百年好合，王定宇署名下方卻用「敬輓」。

王定宇下午在臉書發文表示，今天有人傳來這張相片，雖然不是國家大事，但牽涉到他人，他覺得應該說明，首先，委託書寫的老師，因為處理婚喪喜慶的書寫量很大，忙中出錯，老師也非常自責，他更應該致歉。

王定宇說，喜宴當事人是他的朋友，雖然朋友覺得這沒有什麼，也未見怪，但是他仍較覺得非常失禮和抱歉。

他表示，雖然有人說「婚姻是愛情的墳墓」，但是寫錯仍然對新人不妥，也牽涉新人隱私，請各位轉傳或媒體報導，務必不要露出新人名字。1060116

(中央社)