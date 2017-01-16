捐血救人 竟救到未來老婆

多年前差點失去生命的新竹市民林曉芬，經輸血急救挽回一命，後來輾轉得知捐血者竟是現任男友連志成，讓她大吃一驚，連也笑稱「捐血可救人，還可能不小心救到未來老婆」。

隻身在台北工作多年的林曉芬，9年前因身體不適到醫院掛急診，卻忽然陷入昏迷，醒來後，才知道自己大量失血，除了輸10多袋血液外，因她凝血功能失常，又再加輸2袋分離式血小板才挽回一命，「如果不是這些血，我可能已經不在了」。

2年前，林曉芬回到家鄉新竹市接手家業，認識了現任男友連志成，2人交往後，才知道連原來也是一位「熱血男子」，會不定時到捐血中心報到，挽袖捐熱血、捐血小板，家中擺滿了「捐血寶寶」公仔，就是最佳證明。

某次林曉芬向連志成分享了多年前鬼門關走一遭的經歷，連志成無心的一句「該不會是用到我的血吧？」，讓她產生好奇心，經多次奔波，終於輾轉打聽到當年救了她的捐血者是誰，結果令她大吃一驚。

「捐血地點在新竹，是名連先生」林曉芬對於這樣的資訊感到不可思議，沒想到9年前救了她的那袋血，來源竟是現任男友，直呼「緣分真是天註定」；而連志成也笑稱，「呼籲大家去捐血，因為有機會救到未來的老婆喔。」

林曉芬說，因為自己就是捐血受益者，雖身體因素無法捐血，但常鼓勵家人、親友到捐血中心捐血，不僅可以救人，也對身體好，希望透過他們的故事，鼓勵大家奉獻熱血。1060116

(中央社)