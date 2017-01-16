開單不忘噓寒問暖 警界王陽明被讚爆

謝女將溫馨的警民互動過程PO上臉書，經友人分享引起廣大網友迴響。（譚宇哲翻攝）

淡水警分局中山路派出所警員陸嘉偉外型俊俏，有警界王陽明之稱。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區謝姓女子今天凌晨12時許騎機車違規左轉，遭淡水警分局中山路派出所警員陸嘉偉攔下開單，雖然荷包失血，謝女發現陸嘉偉開單時謙遜有禮面帶微笑，還不忘提醒她「天氣冷，下回騎車要小心」，讓她也反過來關心警員注意保暖，雙方互相道謝後離開，讓她返家後不禁PO文記錄下溫馨的警民互動過程。

「有人被警察開單，還會互相說謝謝的嗎？」謝女在臉書上描述說，凌晨因想買杯燒仙草給家人喝，心血來潮走小路，不料卻忘了依規定兩段式左轉而被陸嘉偉攔下，沒想到陸嘉偉全程都很有禮貌，抄錄資料後還順口說了句「天氣冷，下回騎車要小心」，她也連忙道謝併反過來要警員值勤站崗時穿暖點，陸嘉偉除了道謝外，也再次提醒她騎車不要太快，靦腆有禮的舉止讓謝女印象深刻。

謝女回家後立刻將過程PO上網路，稱讚這位有禮貌又帥氣的警察，貼文經友人轉貼至臉書社團爆料公社後，網友認出警員正是被指為警界王陽明的陸嘉偉，紛紛表示「天啊！好帥的警察~給他開罰單可以」、「陽光般的笑容，天瞬間不冷了」、「這才叫做良民，警民合作，給你一個讚也給警察一個讚」。

(中時)