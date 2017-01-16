開單不忘噓寒問暖 警界王陽明被讚爆
新北市淡水區謝姓女子今天凌晨12時許騎機車違規左轉，遭淡水警分局中山路派出所警員陸嘉偉攔下開單，雖然荷包失血，謝女發現陸嘉偉開單時謙遜有禮面帶微笑，還不忘提醒她「天氣冷，下回騎車要小心」，讓她也反過來關心警員注意保暖，雙方互相道謝後離開，讓她返家後不禁PO文記錄下溫馨的警民互動過程。
「有人被警察開單，還會互相說謝謝的嗎？」謝女在臉書上描述說，凌晨因想買杯燒仙草給家人喝，心血來潮走小路，不料卻忘了依規定兩段式左轉而被陸嘉偉攔下，沒想到陸嘉偉全程都很有禮貌，抄錄資料後還順口說了句「天氣冷，下回騎車要小心」，她也連忙道謝併反過來要警員值勤站崗時穿暖點，陸嘉偉除了道謝外，也再次提醒她騎車不要太快，靦腆有禮的舉止讓謝女印象深刻。
謝女回家後立刻將過程PO上網路，稱讚這位有禮貌又帥氣的警察，貼文經友人轉貼至臉書社團爆料公社後，網友認出警員正是被指為警界王陽明的陸嘉偉，紛紛表示「天啊！好帥的警察~給他開罰單可以」、「陽光般的笑容，天瞬間不冷了」、「這才叫做良民，警民合作，給你一個讚也給警察一個讚」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。