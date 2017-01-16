曾和林鳳嬌一起吃飯 網傳歐陽娜娜熱戀房祖名
16歲歐陽娜娜外型甜美、氣質清新，擁有高人氣，尤其頂著星二代光環進入演藝圈備受關注，近日傳出她和同為星二代的房祖名熱戀中，曾一起和男方母親林鳳嬌用餐的照片也被翻出，交往消息引發不少討論。
據《鳳凰娛樂》報導，有網友日前爆料歐陽娜娜和房祖名在一起，更指消息來源是靠譜人士提供，但該網友並沒拿出實質證據，還說等其他人挖消息，最後補了句「如果他們那時候還沒分的話」。而在此之前，就有人貼出歐陽娜娜、房祖名和林鳳嬌一起吃飯的照片，且成龍找來歐陽娜娜拍電影《機器之血》時，也曾大讚她有才華，因此兩人交往，被認為得到房祖名父母首肯且對娜娜很滿意。
另外，歐陽娜娜去年12月3日時，曾在微博寫下「123」還附上一個蛋糕符號，而房祖名的生日恰好就是12月3日，更引來外界猜測是否默默傳愛，但也有粉絲澄清娜娜是為了幫自家貓咪慶生，希望大家別誤會了。對於兩人爆曖昧情，也有人不以為意，認為幾張圖不代表什麼，倒是覺得兩人較像兄妹之間的互動。
(中時電子報)
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