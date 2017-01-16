PVQC專業英文大賽 龍華科大沒漏氣
2016年PVQC專業英文詞彙與聽力能力大賽，龍華科技大學國際企業系李孟柔、陳科合榮獲北二區區域賽商管類個人組第3名佳績；同系的林玟翔、卓曉彤與徐志強榮獲「金頭腦獎」，整體表現亮眼！
PVQC (Professional Vocabulary Quotient Credential) 是專業英文字詞彙能力 ，由美國全球學習與測評發展中心針對各專業領域工作上，經常使用的專業字詞做系統整理，結合技職教育學習理論與現代化雲端網路、資訊科技，提供各領域的專業人員或大學、技職校院師生，作為有效學習專業英語的主要方式。
該中心定期舉辦詞彙與聽力能力大賽，藉由競賽推動建立學生專業語文素養，以賽促學、以賽促用，培養學生專業領域語文學習興趣。
龍華科大國企系派出20餘名學生參賽，評審對於學生積極投入與努力專注準備的態度印象深刻，並給予讚許；李孟柔、陳科合雙雙榮獲北二區區域賽商管類個人組第3名佳績；同系林玟翔、卓曉彤及徐志強獲得金頭腦獎肯定。
(中時)
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