童書故事搬上舞台 小學家長演舞台劇搏好評
華盛頓小學為鼓勵閱讀，成立「貓頭鷹行動劇團」，60位家長在說故事專家陸育克指導下，以三部曲形式創作《噓！書中有秘密》故事劇，經一學期排練，上午在周會課時間演給孩子看，獲得師生高度評價，鄰近的潭陽國小「魔法故事媽媽團隊」也到校交流觀摩。
故事由孕婦擔綱引言人，從胎教串起3段劇情，率先出場的大野狼是位心理醫師，在森林中開設「好野狼」診所，他幫企鵝、熊貓和長靴貓克服心理障礙，也扭轉自己的邪惡形象，接著老虎、猴子、獅子、長頸鹿因參加書法大賽，彼此勾心鬥角，幸好雞媽媽及時化解紛爭，最後則是樹懶、臭鼬、鯊魚、小白兔從事露營活動時搞內亂，老山羊出面排解。
《噓！書中有秘密》演出對象為校內1至3年級同學，獲得一致好評，三年級蕭睿辰說，他最喜歡飾演山羊的叔叔，胖胖的、拄著拐杖，看起來很有智慧也很溫暖；同年級的尤奕璿則對「好野狼診所」印象深刻，她說，大野狼扮演心理醫師，解決動物們的問題，外表看起來雖然比較兇，內心不一定邪惡。
校長楊麗玲說，該校圖書館具備「靜態圖書閱讀」與「動態故事說演」二大閱讀模式，以後者最受孩子喜愛，在演出過程中，志工們試圖將靜態童書文本，以動態說演、故事劇場方式呈現，可有效達到閱讀主動性、閱讀互動性與閱讀創意性等3大目標。
導演陸育克表示，「貓頭鷹行動劇團」成立1年半，成員都是業餘演員，有家庭主婦、新車銷售員、藥師、保險業務等，他們富想像力、創作能量強，一手包辦劇情創作、道具服裝、化妝造型、音樂影像等工作。
陸育克還說，該劇團曾推出以地球環保為題材的原創故事劇《珍貴的禮物》，新發表的《噓！書中有秘密》是第2部作品，帶給學童歡樂和知識，華小真的是超幸福的學校。
(中時)
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