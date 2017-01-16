孝心蒙蔽理智 公務員被下屬騙走700多萬元
宜蘭縣政府一名女科長，多年前因為家中老母親身體差而心煩不已，當時曾向游姓女臨時人員吐露。游女利用其孝心，佯稱可藉宗教力量替家人改運，陸續向科長詐取700多萬元。游女被識破後，還傳訊恐嚇科長，科長這才醒悟受騙。檢方日前偵結，游女被依詐欺、恐嚇罪嫌提起公訴。
游女於6年前以臨時人員身分進入縣府服務，與同單位女科長相當有話聊，兩人常會分享各自生活瑣事，游女因此得知科長因為老母親長年健康不佳，常尋求宗教慰藉，以及科長家庭狀況、成員關係，心生歹念，利用科長心理弱點著手詐騙。
游女先誆稱科長的弟弟覬覦老母親存款，假裝好心出借自己的帳戶存放，接著又多次佯稱科長兒子運勢不好、丈夫桃花旺等理由，陸續索取近2百萬進行改運、斬桃花，最後更猛攻科長的親情心理弱點，多次佯稱可為其父母、家人作添福氣，建置龍柱祈福等理由，再詐取數百萬，雙方合意以分期付款方式給付。
多年誤信游女誆騙話術的女科長，前後被騙走700多萬元，因為遲遲未被帶去看龍柱而起疑心，當面質問游女，反遭游女當眾羞辱、責罵，事後多次傳訊息恐嚇「要封殺你」、「讓你提心吊膽過日子」，由於游女的確與多名政治人物交好，女科長心生畏懼，只好透過司法途徑討公道，希望能追回畢生積蓄。
東窗事發後，游女因為此事離職、女科長也調離現職。女科長坦言，當時被游女掌握心理弱點，誤信花錢替家人添福消災也無所謂，深陷騙局未自知，如今回想「好丟臉」。檢方日前偵結，游女被依詐欺、恐嚇罪嫌起訴。
(中時)
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