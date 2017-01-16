增菘瑋8號球衣重回職棒 感謝綺麗珊瑚

我要評比

歷經低潮、遭到釋出，投手增菘瑋重新穿上富邦悍將隊8號球衣，相隔1年回到職棒，他說很感謝業餘綺麗珊瑚隊的支持，「永遠不會忘記」。

增菘瑋現年32歲，曾經是旅美的潛力新秀，也曾是單季10勝的兄弟隊主力先發，但近兩年控球失準，疑似受到投球失憶症困擾，在2015年底遭到中信兄弟釋出。

增菘瑋過去1年效力綺麗珊瑚，除了打球，還身兼公司業務，「比起以往生活裡面只有棒球，上班學到新的東西，會有成就感，心態也更穩定了下來」。

增菘瑋能夠重回職棒，感謝綺麗珊瑚董事長、執行長，感謝球團總經理楊清瓏、總教練謝承勳，以及家人的支持，「我永遠不會忘記」。

在業餘重新找回自信，增菘瑋加入富邦悍將，陣中的郭勝安也同樣在去年克服投球失憶症的困擾，兩人今天互相鼓勵。

郭勝安去年在一軍投球，增菘瑋一開始還不敢看，「因為那會勾起不好的回憶」，他知道站在投手丘上面臨的壓力，一定是經過很多的突破。

富邦開訓儀式，全隊拿著毛筆寫春聯，增菘瑋寫下「麗」字，感謝綺麗珊瑚的支持，也希望今年投出亮麗的成績。

總教練葉君璋對增菘瑋有信心，「他準備差不多了，不需要再幫他什麼」，角色定位長中繼，今年暫時還不會先發。1060116

(中央社)