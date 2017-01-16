日圓連6日上漲 日股下挫

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由於日圓連續第6天上漲，創下日圓兌美元自6月以來最長漲勢，不利出口商拖累基本指數，東京股市今天下挫。

日經225指數重挫1.00%，或192.04點，來到19095.24點。東證指數下滑0.92%，或14.25點，收在1530.64點。1060116

(中央社)