獲郭勝安啟發 增菘瑋盼投出亮麗表現

富邦開訓典禮活動，增菘瑋在春聯上寫了「麗」字，他提到：「除了是感謝綺麗珊瑚，也期許自己新球季有亮麗表現。」（葉姵妤攝）

前中信兄弟投手增菘瑋，透過中職戰力外測試會重返中職戰場，今天(16日)在富邦悍將春訓開訓典禮上身披「8號」球衣亮相，走出投球失憶症的陰霾的他，期許自己在新球季能有亮麗表現，目前暫時被總教練葉君璋定位在長中繼的角色。

增菘瑋在2015年季後被中信兄弟釋出，之後加入業餘成棒隊台東綺麗珊瑚，不僅球員兼教練，還需兼在公司上班，過程中也讓他逐漸調整回過往身手，去年底在戰力外測試會投出全場最快144公里球速，過去最受詬病的控球問題也明顯改善，讓中職3隊爭相搶人，增菘瑋最終決定加盟富邦。

能找回身手回到職棒舞台，增菘瑋提到，去年在綺麗珊瑚邊打球邊工作的日子，對他幫助很大，「上班和打球都要專心兼顧，不是只專注在球場上，因為這樣，讓我的狀態能比較穩定，而且自己也很享受上班學新東西的成就感。」談起這過程，增菘瑋對於綺麗珊瑚和給他機會的富邦球團都滿是感謝。

目前他在富邦的隊友郭勝安，同樣經歷過投球失憶症，去年大復活拿下年度最佳進步獎，這也讓增菘瑋獲得啓發，「一開始不敢看他投球，看他在面對壓力的時候，會勾起自己不好的回憶，但之後強迫自己看，他面對的東西或許不一樣，但他的心態會讓我知道要往這種感覺去做。」

增菘瑋加入春訓首日，他也和郭勝安交換意見，雖然兩人坦言還是會擔心再陷入過去的狀況，但回到「純棒球」環境的增菘瑋說：「我覺得那種能量應該不會這麼快消失，只要在這裡也當作關心學弟的心態，讓自己分散注意力。」

外界都在期待增菘瑋接受葉總「投手再生工廠」調教後的表現，對此葉總笑說：「看到準備得差不多了，不需要我幫忙。」雖然過去增菘瑋都是擔任先發的角色，依目前葉總想法，長中繼應是最適合他的位置，今年不會先發，但球季的確切定位則還要再觀察。

(中時電子報)