麥寮車禍待釐清 左轉車停牌車相撞
雲林麥寮發生4屍5命、3輕重傷重大車禍，雲林縣警察局長黃明昭今天率交通隊會勘現場，初步調查，左轉車與無照駕駛停牌將報銷車相撞，肇事責任待釐清。
警方指出，麥寮工業區外道路昨天上午發生重大車禍，左轉的白色自小客車與直行的黑色自小客車相撞，造成4屍5命、3輕重傷，其中，白色車吳姓駕駛懷孕4個月妻子一屍兩命，家屬哀慟。
雲林縣警察局長黃明昭率交通隊到現場會勘，初步調查，白色車沒有依照號誌行駛而左轉，黑色車無照駕駛且已停牌將報銷，依規定不能上路。
黃明昭指出，案發現場紅綠燈號誌，事故當時綠燈直行，白色車未依照號誌行駛而左轉，黑色無照駕駛，所駕駛車輛已停牌準備報銷，依規定不能上路，兩車都有違規的部分，至於號誌是否必要改善，進一步檢討。
由於事故現場沒有裝設路口監視器，且白色車行車記錄器受損，黃明昭表示，將調閱附近商家等監視器，進一步釐清相關責任。1060116
(中央社)
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