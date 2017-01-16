玉管處2月1日起 受理轄區高中職學生申請獎學金
玉山國家公園管理處從2月1日至2月28日止，受理轄區高中職以上、及大專院校、研究所學生申請獎學金，學業成績平均66分以上，且操行紀錄無受記過以上處分，歡迎符合條件學生踴躍申請。
玉管處表示，設籍玉山國家公園園區內，及高雄市桃源區梅山里、花蓮縣卓溪鄉卓清村2年以上，具山地原住民或平地原住民籍，就讀高中職以上學生，皆可申請。
具有特殊才藝者，符合上述條件，且個人單項特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦成績名列前3名，可申請特殊才藝獎學金。
玉管處每年2月及8月受理申請獎學金，高中職學生（含五專前3年），每學期10名，每名5000元；公私立大專校院學生（含五專後2年）及研究所學生，每學期12名，每名8000元；特殊才藝獎助學金每學期3名，每名10000元。
玉管處表示，獎學金申請表請至玉管處網站「新聞快訊」下載，填妥資料備齊證件後，逕寄55344南投縣水里鄉中山路1段515號，玉山國家公園管理處企劃經理課收。
(中時)
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