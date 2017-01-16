川普推特回擊 暗示中情局長洩漏假新聞

川普不改大砲個性，推特發文暗示美國中央情報局（CIA）局長布瑞南是洩漏假新聞的人。(美聯社)

將卸任的美國中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）日前接受訪問時，呼籲準總統川普上任之後要小心說話。川普不改大砲個性，隨即在推特發文暗示布瑞南恐是洩漏假新聞的人。

布瑞南日前接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）時表示，川普過幾天後就是全世界最有權力的人，坐上美國政府最高位置後，川普須承認他的話具有影響力。布瑞南呼籲川普須對公開言論謹言慎行。

先前有媒體報導稱俄羅斯掌握了川普一些醜聞，川普指責美國情報機構洩漏假消息，和納粹德國沒兩樣。對此，布瑞南表示對於川普將美國情報圈跟納粹德國相提並論感到氣憤。布瑞南表示那些已是公開的情資，不能誣衊情報機關洩漏資料。布瑞南直言川普都對自己國家的情報機構沒信心，那會對全世界發出怎樣的訊息。

對此，川普仍不改大砲個性，隨即在推特上反擊。發文批那些情報首長們「人犯錯就該道歉」。針對布瑞南稱川普沒充分了解俄國，川普也回擊稱「噢，真的嗎，糟到無以復加。敘利亞（紅線）、克里米亞、烏克蘭、俄國的核擴張。這樣不好，這是洩露假新聞那個人嗎？」暗示布瑞南恐是「洩露假新聞的人」。

(中時電子報)