《惡靈古堡》蜜拉喬娃維琪 大啖台灣豬血糕
將於1月26日上映的《惡靈古堡：最終章》，邀請到好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪於抵台展開宣傳，興奮表示睽違20年，再度訪台感到非常開心，加上有導演老公的保羅安德森聯袂出席，蜜拉喬娃維琪已等不及邀請老公，品嘗許多令她念念不忘的台灣道地美食。
今日她表示已嘗過台灣的豬血糕、小籠包，常被歐美人列為「不敢吃」名單的豬血糕，蜜拉可是非常捧場。
記者會中為迎接動作女神蒞臨，也特別安排備具東方特色的中國殭屍來到現場，邀請蜜拉喬娃維琪挑戰東方文化，使用道符擊退殭屍的橋段，讓她與導演保羅安德森，都直呼真是大開眼界，更開玩笑表示自己在系列電影中吃盡苦頭、對抗喪屍的過程，真的是太辛苦了！
(時報周刊)
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