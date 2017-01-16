《惡靈古堡》蜜拉喬娃維琪 大啖台灣豬血糕

蜜拉喬娃維琪睽違20年來台，現場表演擊退中國殭屍。(索尼提供)

將於1月26日上映的《惡靈古堡：最終章》，邀請到好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪於抵台展開宣傳，興奮表示睽違20年，再度訪台感到非常開心，加上有導演老公的保羅安德森聯袂出席，蜜拉喬娃維琪已等不及邀請老公，品嘗許多令她念念不忘的台灣道地美食。

今日她表示已嘗過台灣的豬血糕、小籠包，常被歐美人列為「不敢吃」名單的豬血糕，蜜拉可是非常捧場。

記者會中為迎接動作女神蒞臨，也特別安排備具東方特色的中國殭屍來到現場，邀請蜜拉喬娃維琪挑戰東方文化，使用道符擊退殭屍的橋段，讓她與導演保羅安德森，都直呼真是大開眼界，更開玩笑表示自己在系列電影中吃盡苦頭、對抗喪屍的過程，真的是太辛苦了！

(時報周刊)