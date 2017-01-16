陸媒：若川普堅持一中問題談判 陸將脫掉手套

川普一直希望用一中原則問題,換取大陸上談判桌談貿易，大陸則不能接受，並以重話回應。(圖/美聯社)

川普在週五接受《華爾街日報》訪問時說，「一個中國政策正在談判中」。不過中國大陸外交部立即表示反對，稱一個中國原則是大陸與美國關係的基礎，沒有談判的可能。中共中央宣傳部的英文媒體《中國日報》說，如果川普決心碰觸這個議題，那麼一段激烈、具破壞性的互動將無可避免，北京「只能脫下手套」(take of the gloves)。所謂「脫下手套」，是指不再有所保留，準備實際對決的意味。

路透社報導，美國總統當選人川普在上個月，接通了中華民國新當選的蔡英文總統的致賀電話，此舉激怒了北京，他們長期都強調台灣是中國的一部分。《中國日報》報導說，「北京將採取強有力的對策，來對抗損害一中原則的企圖」，還在文章稱「中國大陸會加速兩岸統一進程，無情地打擊那些主張台灣獨立的人」等措詞強烈的語句。

文章警告，川普對台灣的支持，只是美國政府的短期利益，但是這個卑鄙的戰略可能會犧牲台灣。

美國是在1979年，與中華民國台北政府斷交，改承認北京政府，並且在建交公報中承認一個中國立場，台灣是其中一部分。

(中時電子報)