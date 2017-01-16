陸媒：若川普堅持一中問題談判 陸將脫掉手套
川普在週五接受《華爾街日報》訪問時說，「一個中國政策正在談判中」。不過中國大陸外交部立即表示反對，稱一個中國原則是大陸與美國關係的基礎，沒有談判的可能。中共中央宣傳部的英文媒體《中國日報》說，如果川普決心碰觸這個議題，那麼一段激烈、具破壞性的互動將無可避免，北京「只能脫下手套」(take of the gloves)。所謂「脫下手套」，是指不再有所保留，準備實際對決的意味。
路透社報導，美國總統當選人川普在上個月，接通了中華民國新當選的蔡英文總統的致賀電話，此舉激怒了北京，他們長期都強調台灣是中國的一部分。《中國日報》報導說，「北京將採取強有力的對策，來對抗損害一中原則的企圖」，還在文章稱「中國大陸會加速兩岸統一進程，無情地打擊那些主張台灣獨立的人」等措詞強烈的語句。
文章警告，川普對台灣的支持，只是美國政府的短期利益，但是這個卑鄙的戰略可能會犧牲台灣。
美國是在1979年，與中華民國台北政府斷交，改承認北京政府，並且在建交公報中承認一個中國立場，台灣是其中一部分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。