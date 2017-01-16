一例一休爭議 在野黨齊聲政府有責

總統蔡英文的「政府公親變事主」說法，國民黨團首席副書記長王育敏今天表示，蔡政府強推一例一休，現卻要勞工自己爭取權益，不負責任的最佳體現，譴責這樣的言論。

蔡總統13日結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單話敘，對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。

對此，民進黨立法院黨團書記長劉世芳今天受訪表示， 一例一休根據不同產業、公司、工廠，相關細節要能明確規範清楚還需一段時間，所以勞動部有3個月到半年的宣導期跟輔導期，呼籲勞動部及各地勞工局可以多多溝通，修法的美意就是要降低勞工工時過長所造成的困擾，確保勞動權益。

國民黨團首席副書記長王育敏則表示，蔡政府真是一個卸責的政府，一例一休是蔡政府在立院強行通過的，現在卻要勞工自己去爭取權益，這就是不負責任政府最佳體現，譴責這樣的言論。

王育敏說，若什麼事都推給勞工，請問還要政府做什麼？希望蔡總統應要道歉，有關一例一休所引發的爭議，包括物價上漲、勞工未得應有加班費，以及雇主覺得彈性不夠等等諸多議題，政府都有責任幫人民解決。

時代力量黨團總召徐永明表示，這絕對是政府的責任，政府雖然覺得自己是站在仲裁的角色，可是遊戲規則是政府設定的，權利義務也是政府規範，政府有一定的責任。

親民黨團幹事長陳怡潔指出，一例一休由誰發動？相關爭議殷鑑不遠且朝野多次肢體衝突，輿論也多有批評，蔡總統的「公親變事主」真的有點睜眼說瞎話。尤其以總統之尊，卻用戲謔卸責的方式要勞方自己去跟資方說，真的讓人啼笑皆非不知道要政府幹什麼。1060116

(中央社)