捐血爭議 黃越宏告葉金川涉公益侵占
媒體人黃越宏今天到台北地檢署，按鈴控告台灣血液基金會董事長葉金川、監察人李悌元，涉犯公益侵占罪與背信罪。
黃越宏說，一名徐姓民眾去年4月到台北捐血中心捐血，事後收到捐血報告，梅毒檢驗結果呈現陽性，但徐在馬偕及榮總所做的驗血報告，梅毒檢測均呈現陰性。
黃越宏指出，台灣在民國104年全年捐血人數達170多萬人，以每人每次捐血250cc為例，若有傳染病0.7%的偽陽性，遭誤指為陽性傳染病捐血者，這樣的錯誤報廢血液量，每年可達300萬CC。
黃越宏質疑，捐血中心人員數年來多次建議要汰換機器、試劑，但遭葉金川等主持的董事會拒絕，而且台灣血液基金會每年編列預算處理廢血，顯見葉金川、李悌元涉嫌違背職務，讓這300萬CC的正常血報廢，還得花錢處理這些廢血，而這個階段恐為黑箱作業、圖利廢血廠商，損害基金會權益。
黃越宏說，葉金川和李悌元涉嫌使用劣質檢驗方式多年，也不同意汰換不良的檢驗機器與試劑，導致徐姓民眾的好血被列為不合格的廢血，另支付費用交由廢血廠商處理，損害捐血人權益，變相侵占台灣血液基金會款項，涉犯刑法第336條公益侵占罪，以及刑法第342條的背信罪。1060116
(中央社)
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