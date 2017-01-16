寺廟捐5萬送提燈 中市：自由意願參加
台中市政府向宮廟募款元宵燈會經費，捐款新台幣5萬元，贈送300個小提燈，有宮廟向議員投訴為「不樂之捐」，台中市政府回應「採自由意願參加」。
台中市議員陳政顯、張廖乃綸、張(水靜)分今天表示，有寺廟投訴，公所發文要他們參加贊助經費說明會，要求每家寺廟贊助5萬元，當場交錢或匯款到台中觀光旅遊局的專戶。
陳政顯指出，一些等待換證的寺廟擔心，不贊助可能換證困難，沒有登記的寺廟也很擔心，市府此舉形同收取「保護費」。
張廖乃綸說，市府觀旅局今年編列燈會的預算達2950萬元，嫌不夠，還要求寺廟贊助，過去景氣好，或許有能力贊助，現在不景氣，要求贊助，讓他們敢怒不敢言。
張(水靜)分指出，此舉如同搶食社會資源，她擔心因此產生排擠效應，社會善款用做慈善將相對縮水，不是好事。
台中市民政局表示，自民國97年起，每年與寺廟合作推廣中台灣元宵燈會，獲得寺廟參與並贊助活動經費，為感謝其熱心公益，市府提供造型提燈作為回饋。
民政局指出，以登記有案的宗教團體為主要邀請對象，採自由意願參加。觀旅局也在會中說明元宵燈會相關設計概念及呈現樣式，將相關資訊確實傳達，以利宗教團體決定是否參加。
民政局強調，內政部103年至104年辦理寺廟換證作業，市府配合辦理台中市寺廟換證，台中市1001家寺廟，已完成換證達830家。尚未換證寺廟多為廟務組織未正常運作，將持續輔導，只要資料齊全，隨時可以申請換證，與是否贊助元宵燈會無關。1060116
(中央社)
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