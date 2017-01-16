河南洛陽採沙船爆炸 1死1失蹤

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中國大陸河南省洛陽市嵩縣一艘採沙船今天上午10時在作業時突然爆炸，1名船員當場死亡，另有1人失蹤。當地警方初步判定事故原因是船上氧氣管爆炸。

當地網友「洛陽熱門資訊」微博發布的現場圖片顯示，船隻側翻在水中，船上網沙裝置部分已沒入水中，翻船區域一片狼藉。大陸網友描述，事故船隻長約10公尺、寬約1.5公尺。

大陸新京報引述河南洛陽市嵩縣公安局下午1時左右表示，這起爆炸事件發生於該縣德亭鄉阮灣沙場，目前事故已造成船上1名工人死亡，另有1人尚在搜救中。

嵩縣公安局工作人員表示，初步判定事故原因是船上氧氣管爆炸，具體情況尚在調查中。1060116

(中央社)