愛心春聯認購募得5萬 助獨老及弱勢過新年

市議員陳清龍（左）親筆揮毫寫的「金雞報喜」春聯，民眾爭相索取！（陳世宗攝）

葉登聰老師獨樹一格的雞年春聯，讓民眾嘆為觀止視若瑰寶收藏！（陳世宗攝）

農曆新年將至！市議員陳清龍昨日舉辦「新春揮毫，迎福送暖」春聯認購活動，由書法家葉登聰邀請8位書法大師現場揮毫，還有退休教師現場演奏及愛心饅頭義賣等；募得的發票及現金，全數捐贈華山‧創世基金會等單位，希望在寒冬助獨老及弱勢過個溫馨年。

陳清龍指出，貼春聯是台灣年節的傳統，服務處特舉辦春聯認購活動，與民眾一起營造過年的歡樂氣氛！除紅包袋及現場揮毫春聯，特邀請書法家葉國居繪製春聯，在現場印製發放，深獲各界好評；民眾大排長龍等候領取大師的墨寶過新年。

豐原區民王有財說，他每年都來參加，過年要舊佈新，三副春聯分別貼在店裡、家裡及附近土地公廟，保庇平安，認為這樣的活動非常有意義。還有鄰長集結鄰居們的愛心前來參加，她說過年前大家忙，由她代表捐款，讓家家戶戶都有新春聯佈置住家。

陳清龍指出，服務處旁的好鄰居賴淑美，自製手工饅頭提供義賣全數售完，並感謝合作派出所及三村里守望相助隊，協助維護周邊交通秩序；今年共募得5萬多元，全數捐贈給華山．創世基金會和醒世基金會，期能發揮拋磚引玉讓每個弱勢家庭都能幸福過好年。

(中時)