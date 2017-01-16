陳仙梅曬白紗照 流水席喜宴鮑魚龍蝦吃得到
女星陳仙梅2014年與攝影師老公潘耀彰（印地安）登記結婚，夫妻倆婚後育有2子，並在今年元旦補請婚宴，印地安當時補下跪求婚，讓陳仙梅很感動。夫妻倆15日回男方屏東老家辦流水席婚宴，陳仙梅今（16日）曬出白紗照，寫下：「穿着禮服、站在露天撘架的舞台上敬酒，怎麼也沒想過，這居然是我的喜宴，屬於我陳仙梅個人的『流水席』！」
每個女生都對婚禮有憧憬，陳仙梅也曾幻想在看得到海的平原上舉辦婚禮，現場有樂團歌手演唱爵士樂、賓客們吃吃喝喝，不過陳仙梅則表示：「想要，但不一定『需要』實現，有小孩的生活讓我連辦都不想辦呢」，在婚宴中陳仙梅感受到濃厚的鄉親味「吃著好吃到讓我快厥過去的桌菜」，讓她很感恩。
陳仙梅感性謝父母養育之恩與婆家，完成婚宴後，陳仙梅喊累癱了「這二天要好好補眠」，她還不忘大讚菜色「辦桌真的、真的、真的好好吃，鮑魚龍蝦什麼都有真材實料」。
(中時電子報)
關鍵字：陳仙梅
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