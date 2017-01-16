趙天麟：已向陳菊報告參與初選意願
民主進步黨籍立法委員趙天麟今表示，日前已向高雄市長陳菊報告有投入2018市長選舉初選意願，也得到陳菊祝福鼓勵，但選戰就像馬拉松，「端出牛肉就是我宣布參選的時候」。
趙天麟下午在立法院舉行媒體茶敘，分享他今年推出的4款賀年小物，包括春聯、紅包袋、徽章以及1元紅包等，以「2017、高雄一起」諧音，並融入高雄意象。
趙天麟說，向陳菊報告後，陳菊希望他加油、放手去做，他非常感謝陳菊。媒體報導，指菊系全力拉抬有意角逐高雄市長的民進黨立委劉世芳，先設定半年期限，屆時民調不見起色，將轉而支持第二順位趙天麟。對此，趙天麟表示，沒有聽說這種說法。
趙天麟表示，目前都沒有打「人形立牌」牌，原因他想主打「政見牛肉牌」，不讓大老模糊焦點，也確實沒有要請陳菊、駐日大使謝長廷等政治人物替他站台；他說，自己的強項就是辦活動、帶動政見，至於民進黨內初選規則很清楚，就是全民調，非常公平。
媒體詢問，什麼時候會正式宣布參選？趙天麟說，「端出牛肉就是我宣布參選的時候」。他說，目前確實嗅到煙硝味，但他形容選戰就像是馬拉松，不希望太早就開始肉搏戰，大家應比較彼此提出的政見。1060116
(中央社)
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