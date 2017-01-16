蘭陵王馮紹峰微博秀肌肉 澄清沒肚腩

中國大陸演員馮紹峰下午在微博發出一張自拍上空照「秀肌肉」，並發文澄清自己不是「肚腩界副教主」；但仍有網友留言調侃「你的肚腩說：請放鬆我」。

新浪娛樂報導，馮紹峰下午在微博上傳健身自拍照，並留言寫道「說我是肚腩界的副教主…這個必須洗白一下」。照片中，馮紹峰手纏訓練帶，赤裸上身對鏡自拍，胸肌、背肌與手臂上的肌肉均清晰可見。

香港演員鍾漢良最近因為在電視劇中小腹贅肉矚目，被網友戲稱為「肚腩界教主」；有陸媒也將馮紹峰先前演出「蘭陵王」時的赤膊劇照拿來對比，並將當時的馮紹峰冠以「肚腩界副教主」稱號。

報導提到，馮紹峰這次突然上傳自己的健身照片，正面回應媒體對他的身材質疑，還笑稱自己在「洗白」。

這張照片也引發粉絲留言討論，有人對馮紹峰的好身材表示「撩完別跑！」但也有網友對馮紹峰曾經的「肚腩界副教主」身分念念不忘，調侃道「你的肚腩說：請放鬆我」。1060116

(中央社)