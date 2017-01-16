費玉清孝親 6月小巨蛋開唱
(中央社記者鄭景雯台北16日電)許久未舉辦演唱會的歌手「小哥」費玉清，為了父親及歌迷的期待，將在6月16日、17日於台北小巨蛋開唱，演唱會門票1月18日中午12時開賣。
有著細膩嗓音的費玉清，每回開口都讓聽者陶醉，許久沒開演唱會的他，將於6月16日、17日在台北小巨蛋傾情獻唱。
2013年費玉清巡迴演唱會落幕，在歷經喪母之痛後，他決定暫停舉辦演唱會，希望多些時間陪伴年邁的父親。
但父親深知費玉清骨子裡的音樂細胞，仍然嚮往著舞台，加上歌迷朋友們的殷殷期盼，父親也希望費玉清能夠再次站上家鄉的舞台，促使小哥決定不再讓支持的歌迷們以聲思人，2017年他再度重返熱愛的家鄉舞台。
2017重回舞台就選擇攻蛋獻唱，除了不捨歌迷們3年多的等待，同時因為曾參與過小巨蛋鄧麗君逝世20週年演唱會義演，讓費玉清感受到小巨蛋的空間雖然遼闊壯大，卻依然能使抒情歌曲在最舒服的聽覺範圍內釋放出最真的效果。
費玉清2017個人首場台北小巨蛋演唱會，6月16日、17日舉行，1月18日中午12時在寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利商店銷售。1060116
(中央社)
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