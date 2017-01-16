「說不就是不！」郭書瑤、吳慷仁最難說出口的廣告...

金馬獎最佳新人郭書瑤與金鐘獎影帝吳慷仁，兩人合體出演勵馨基金會蒲公英飛揚計畫宣導短片-「陰道撕裂的床邊故事」。（勵馨基金會提供）

根據衛福部統計，台灣每年性侵通報量為約1.4萬件，平均每37分鐘即有一個性侵通報案件，勵馨推估無法求救、未通報的犯罪黑數恐達上萬人，更最難說出口、也最複雜。

有鑑於此，勵馨基金會邀曾執導《寒蟬效應》的導演王維明，以及曾獲金馬獎的郭書瑤、金鐘視帝吳慷仁，共同拍攝4支「說不就是不(No Means No)」性侵防治公益廣告。

勵馨指出，性侵害對被害人除了造成身體上的痛苦，心靈創傷更是嚴重，這樣的創傷除了來自加害人的性侵行為，也來自社會上對性侵被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等等。

影片中的故事都是源自勵馨服務個案，其中2段有郭書瑤飾演「被男同學侵犯的小貞」、吳慷仁則為「因為性別迷思而成為性侵加害人的小凱」，以獨白方式呈現，希望向社會傳遞「說不就是不！我說願意才是願意」的沉痛呼籲。

勵馨執行長紀惠容強調，性是兩情相悅、美好的事，任何人的意願都應獲得同等的尊重，說「想要」時不會被譏笑，說「不要」時被認真看待。在互相尊重、取得對方意願基礎上，對於「性」理解能更有性別意識，減少性侵發生。

勵馨基金會蒲公英諮商輔導中心透過心理諮商、兒童遊戲治療／沙遊治療、團體諮商等服務；並推出「性侵害倖存者自我療癒手冊」，以專業資源協助建構性友善支持的環境。

(中時)