說不就是不！郭書瑤、吳慷仁最難說出口的廣告...
根據衛福部統計，台灣每年性侵通報量為約1.4萬件，平均每37分鐘即有一個性侵通報案件，勵馨推估無法求救、未通報的犯罪黑數恐達上萬人，更最難說出口、也最複雜。
有鑑於此，勵馨基金會邀曾執導《寒蟬效應》的導演王維明，以及曾獲金馬獎的郭書瑤、金鐘視帝吳慷仁，共同拍攝4支「說不就是不(No Means No)」性侵防治公益廣告。
勵馨指出，性侵害對被害人除了造成身體上的痛苦，心靈創傷更是嚴重，這樣的創傷除了來自加害人的性侵行為，也來自社會上對性侵被害人的二度傷害，包括不友善的眼光、質疑性侵事件的真實性、將被性侵的錯歸咎於被害人等等。
影片中的故事都是源自勵馨服務個案，其中2段有郭書瑤飾演「被男同學侵犯的小貞」、吳慷仁則為「因為性別迷思而成為性侵加害人的小凱」，以獨白方式呈現，希望向社會傳遞「說不就是不！我說願意才是願意」的沉痛呼籲。
勵馨執行長紀惠容強調，性是兩情相悅、美好的事，任何人的意願都應獲得同等的尊重，說「想要」時不會被譏笑，說「不要」時被認真看待。在互相尊重、取得對方意願基礎上，對於「性」理解能更有性別意識，減少性侵發生。
勵馨基金會蒲公英諮商輔導中心透過心理諮商、兒童遊戲治療／沙遊治療、團體諮商等服務；並推出「性侵害倖存者自我療癒手冊」，以專業資源協助建構性友善支持的環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。