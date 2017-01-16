富邦團隊薪資確定破億 大咖球星還在談

富邦悍將隊長高國輝還未完成談薪。（葉姵妤攝）

富邦悍將今天(16日)在高雄燕巢進行春訓開訓儀式，但球隊談薪還未完成，最受矚目的隊長高國輝、林益全等球星的合約都還未敲定，只見媒體報導的月薪數字不斷攀升，領隊蔡承儒坦言壓力大，但也透露，團隊薪資確定破億。

今年富邦需談約的球員和教練共有約90人，球隊傾向在談約全部完成後一併公佈，而目前剩10到15名人還未談妥新約，這其中約有一半已幾乎談定，球團也盼能在農曆過年前全部敲定。

幾名「大咖」包括高國輝、林益全和胡金龍的「薪」事都還未定，但媒體推測的月薪數字已漲80萬，對此蔡承儒坦言，外界喊價越來越高，壓力也越來越大，目前可確定的是團隊薪資一定破億，但這是球隊接手的第1年，希望能以慢慢加薪的方式進行。

至於洋將部分，富邦今年確定續留羅力和力猛，另外再鎖定1名「功能性」的洋投，可望找曾效力於中職的洋將回鍋，蔡承儒表示：「已經有2個確定了，第3個就沒那麼急。」

(中時電子報)