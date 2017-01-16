出征新北？賴清德：重建沒有一個階段前續留台南

台南市長賴清德16日受邀在東京的日本記者俱樂部演講。(黃菁菁攝)

台南市長賴清德16日受邀在東京的日本記者俱樂部演講，並留下「台日新時代」的提字和簽名。(黃菁菁攝)

台南市長賴清德16日受邀在東京的日本記者俱樂部演講，並介紹日本桌球明星嫁給的正是台南出身的台灣郎江宏傑，歡迎日本遊客到台南玩。(黃菁菁攝)

台南市長賴清德16日受邀在東京的日本記者俱樂部演講，在被問到是否有意競選新北市長時表示，將以台南市災後重建為重，在重建工作還沒有一個階段之前，會繼續留在台南市。

賴清德首先強調，要代表全體台南市民，感謝日本政府跟日本各界的朋友去年2月台南大地震時，給予台南非常多的幫助與支援。

賴清德16日以「新時代的台日交流~因震災援助連結的台灣與日本」為題進行演講，從患難見真情、台日新時代、到生命共同體，以及台日應有的共同誓言等4部分，分析台日關係。

有日媒提問關心日本福島食品進口問題，賴清德表示，「目前蔡政府正積極妥善處理這個問題，包括訂立的4個原則，例如包括福島地區與福島以外4城市食品，只要符合產地證明和安全證明之雙證證明，且在日本，美國沒上市不能進口，4城市的水產、野生食品也禁止進口等原則。」

他在會後受訪時也表示，「只要能有安全的保證，我相信國人就有機會接受日本食品的開放。我在國內講過很多次，不是核災食品，是福島地區與福島以外4個城市部分食品的開放。」

賴清德強調，「多數國人誤會，誤會日本不吃的食品進口到台灣來，或已經被核輻射的食品進口到台灣來，其實這些都是很大的誤會。所以現在行政院長林全院長先暫緩，管理措施先做好，讓我們國人有信心，認為管理的措施是有效的，那時再開放，再進一步討論。」

對於自身是否競選新北市長的問題賴清德表示，「目前災後重建還沒有完全，雖然社會給我們很多善款，過去這1年來進行的也很順利，但是維冠大樓目前正在最後階段，都更會已成立，建築師也已經找了，目前正在規劃，我希望不管是地震的重建，或是台南市鐵路地下化的動工，都應該有一個階段，在還沒有一個階段之前，我是會繼續留在台南市的。」

(中時)