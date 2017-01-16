遭黃越宏告發背信 葉金川：台灣有多少神經病
血液基金會日前被指控為不當黨產，媒體人黃越宏今天到台北地檢署告發董事長葉金川等人背信、侵占，指控該會拒絕汰換機器，每年錯報廢血300萬cc以上。對此，葉金川回應，血液基金會處理血液沒有問題，法院會去調查，若沒罪將反告對方誣告，「台灣有多少神經病，每天都在應付這個」。
黃越宏今天指出，一名徐姓男子去年捐血後被告知感染梅毒，但事後自己到醫院檢查都是陰性，類似這樣的情況，會導致血液基金會每年浪費300萬cc的血，甚至圖利廢血廠商。
對此，葉金川面對詢問不願多談，僅說被告就「法院見」，現在他說什麼，大家也不相信，法院會調查，如果最後無罪，他會反告對方誣告，台灣有多少神經病，每天都在處理這些。
血液基金會指出，該會處理血液檢驗都沒有問題，檢驗不合格的血，就不能供人使用，必須依照醫療廢棄物報廢，交給符合標準的廠商處理，有一定流程。
(中時)
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