無薪假人數「2」字頭再現 近1年半最少
勞動部公布今年截至15日止，因受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時的事業單位共計10家、共249人放無薪假。值得注意的是，相較上月底統計沒有新增家數，且大幅減少11家、280人，根據勞動部統計，這次更為近1年半以來最少。
勞動部統計，無薪假人數於2015年6月底最後一次出現「2字頭」、無薪假人數有230人；去年全年最少也有350人。
勞動部表示，截至本月中事業單位實施減少工時，人數都在50人以下，以「非」金屬機電、資訊電子工業的其他產業151人較多，實施期間不超過3個月，多為每個月1至4天。
企業實施無薪假須經勞資雙方同意，若雇主片面決定，可依法開罰2至30萬元，勞工可向各縣市主管機關申訴。
勞動部也啟動「充電再出發訓練計畫」，企業若實施無薪假達每2周16小時，可向各地勞動力發展署分署申請，將補助企業辦訓無薪假員工，參訓期間可依規定申領每小時120元訓練津貼，每月最高可領1.2萬元；事業單位則可申請補助。
(中時)
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