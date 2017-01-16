柯文哲組勞軍團 赴新竹慰勞作戰部隊

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台北市兵役局16日說，市長柯文哲（前右）上午率兵役局局長傅永茂等首長與台北市軍人服務站組慰問團到新竹慰勞湖口地面作戰及後勤部隊與訓練單位官士兵，並探視北市役男。（兵役局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年1月16日

台北市長柯文哲上午率兵役局長傅永茂等首長與台北市軍人服務站組慰問團到新竹慰勞湖口地面作戰及後勤部隊與訓練單位官士兵，向部隊幹部照顧役男表達感謝及賀節之意。

兵役局表示，柯文哲等市府首長先聽取簡報後，接續體驗國軍訓練，柯文哲還親自參與戰場抗壓模擬，體驗官兵在敵情不明、彈藥有限，如何克服戰場恐懼心理，難得的勞軍經驗，讓慰問團對國軍訓練的現代化與科技化，留下深刻的印象。

柯文哲中午也和役男餐敘，並持續關心役男在部隊裡的生活與訓練情形，柯文哲還主動分享當兵期間曾參加2次師對抗的經驗，鼓勵役男勇於挑戰部隊訓練，珍惜服役時光。

柯文哲說，國軍部隊平日須戮力戰訓工作，春節期間國軍弟兄仍需輪值戰備，無法返鄉過節，為保家衛國盡一己之力，表達最深的感謝，特藉春節勞軍慰問機會，致贈慰勞金，並預祝春節愉快。1060116

(中央社)