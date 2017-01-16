改善漁民作業 新竹漁港疏浚工程開工
為改善新竹漁港淤沙問題，新竹市政府向漁業署成功爭取經費，進行「新竹漁港疏浚工程」，今天舉行開工典禮，預計9月完工。
新竹市政府表示，新竹漁港是桃竹苗區重要漁港，但長期因為「突堤效應」，造成港口嚴重淤沙，讓漁民出海捕魚還得配合潮汐時間，相當不便，因此向漁業署爭取經費，進行漁港疏浚工程，以提升船隻航行安全性。
「只要航道通，什麼都通」新竹區漁會總幹事童錦杰表示，航道如同人的動脈，相當重要，尤其新竹漁港一年有超過2萬航次的漁船進出，感謝市政協助打通航道的「任督二脈」，航道清淤後，漁民出海捕魚再也不用配合潮汐時間，將有效帶動漁業發展。
產發處表示，此次工程疏浚長度將達1090公尺、寬度60公尺，除了出動挖土機、平台船外，更引進國內少見的絞吸船及抽砂管進行疏浚，預計將清淤出17萬立方淤土，並預計堆置在北堤處來做為沙灘復育，創造清淤土方再利用的價值。
新竹市長林智堅指出，未來也預計將再投入經費，進行新竹漁港直銷中心暨舊漁港改造、漁港作業區周邊環境改善等工程，另外，台68線「南寮大道段」也預計今年開工，新竹漁港風貌將有大幅度改變，成為市民休閒減壓的觀光休憩漁港。1060116
(中央社)
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