大掃除終結疼痛 暖身運動不可少
年終大掃除致一身酸痛，求診患者增3成，壢新醫院運動醫學科主治醫師吳順堯提醒，長時間持續用力或突然劇烈動作，可能造成肌肉過度使用或拉傷，建議先做暖身運動，避免受傷。
吳順堯分析，年終大掃除的「三大疼痛點」，最常出現在肩頸、手腕手肘、下背部三個部位，平常活動量不多的婆婆媽媽，更是容易發生。加上最近天氣轉冷，肌肉較緊繃，更容易造成肌肉與筋骨酸痛。
他說，刷洗廚具衣櫃或擦玻璃，長時間仰頭且手臂抬高用力，就可能引發旋轉袖肌腱發炎，造成肩頸酸痛。長時間拖地洗地、擦桌椅，手腕手肘肌肉與肌腱過度使用，因此容易酸痛。另外，挪動搬移重物時猛然用力，可能造成下背脊柱韌帶或肌肉的拉傷甚至撕裂。
針對大掃除常見的「三大疼痛點」，吳順堯分享「除三害」小撇步，利用小物來避免或緩解不適，對於肩頸部位，民眾可以戴軟式頸圈提供保護，擦拭地板桌椅，手肘手腕容易酸痛，可以使用護肘護腕，或是用彈性繃帶纏繞手腕，來避免肌腱過度摩擦。
他指出，挪移物品時，可以用束腰固定於肋骨以下、骨盆以上，可以避免下背過度活動，天氣冷也可以保暖，另外，如果習慣跪著擦地板，建議用護膝來避免膝蓋滑囊急性發炎。1060116
(中央社)
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